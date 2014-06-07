НАЙТИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЛЕН ПРОПОРЦИИ 0,8/x=7/6/14/3

Алгебра
НАЙТИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЛЕН ПРОПОРЦИИ 0,8/x=7/6/14/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8:х=7/6:14/3 7/6х=14/3*8/10 х=56/15*6/7 х=16/5=3,2
Гость:
Пропорция это умножение крест на крест:   0,8/х = 7/6 / 14/3 0,8/х = 7/6 * 3/14 0,8/х = 1/4 х = 0,8 * 4 х = 3,2   Итак, значение пропорции 3,2.
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