1)Почему слово "удостоен" пишется через Е, а слово достоин- через И??? 2) Чем является в предложении слово " известно" ? Известно что слоны в диковинку у нас. 3) напишите сочинение-рассуждение на тему " Почему у русских людей т...

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1)Почему слово "удостоен" пишется через Е, а слово достоин- через И??? 2) Чем является в предложении слово " известно" ? Известно что слоны в диковинку у нас. 3) напишите сочинение-рассуждение на тему " Почему у русских людей так много способов прощаться?"

Автор: Гость