составь схему предложения:бричка бежит,а егорушка видит небо,равнину, холмы

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составь схему предложения:бричка бежит,а егорушка видит небо,равнину, холмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бричка бежит,а Егорушка видит небо,равнину, холмы ______  =====, а ________  ====== - - - ,  - - - -, - - - - -.
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