Масса автомобиля "ВОЛГА" без пассажиров составляет 1280 кг, а с пассажирами- 1768,96 кг. На сколько процентов масса автомобиля с пассажирами больше, чем масса автомобиля без пассажиров?
Математика
Масса автомобиля "ВОЛГА" без пассажиров составляет 1280 кг, а с пассажирами- 1768,96 кг. На сколько процентов масса автомобиля с пассажирами больше, чем масса автомобиля без пассажиров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1768,96/1280*100=138,2% 138,2-100=38,2% тяжелее
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