Масса автомобиля "ВОЛГА" без пассажиров составляет 1280 кг, а с пассажирами- 1768,96 кг. На сколько процентов масса автомобиля с пассажирами больше, чем масса автомобиля без пассажиров?

Математика

Масса автомобиля "ВОЛГА" без пассажиров составляет 1280 кг, а с пассажирами- 1768,96 кг. На сколько процентов масса автомобиля с пассажирами больше, чем масса автомобиля без пассажиров?

Автор: Гость