Как сделать фонетический и орфоэпический разбор слова лёгкий?
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Как сделать фонетический и орфоэпический разбор слова лёгкий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лёгкий - [л'ох'к'ий'] - 2 слога л [л'] - согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий; ё [о] - гласный, ударный; г [х'] - согласный, непарный глухой, парный мягкий; к [к'] - согласный, парный глухой, парный мягкий; и [и] - гласный, безударный; й [й'] - согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий 6 букв, 6 звуков. ___________________________________________ Орфоэпический разбор слова осуществляется по следующему плану: 1. Прочитать слово про себя. Подумать и решить, может ли слово звучать по-другому. 2. Посмотреть в орфоэпическом словаре, как правильно произносится слово. 3. Произнести слово правильно.
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