кирпичный завод обеспечивает кирпичом 3 стройки на 1 стройку отправили 1/5 всего количества кирпича со склада, а на вторую 1/3 остатка после обеда на 3 стройку отправили 120 поддонов кирпича что составило 3/4 остатка на складе ...

Гость: Гость:

1стройка= 1/5от всего, все кирпичи это 1. 2стройка 1/3от остатка; 1-1/5= 4/5остаток после 1стр.; 1/3• 4/5=4/15 отправили на 2стр.; 4/5- 4/15= (12-4)/15=8/15 осталось после 2стр.; на 3стр. отправили 120поддонов; это 3/4от того, что осталось на складе; значит был остаток на складе 4/4=>> это 120:3•4= 160 поддонов; после 3стр. останется 4/4-3/4=1/4; а 4/4 это смотрим остаток считали 8/15; значит всего 160:8•15=300 поддонов было вначале; проверка 300• 1/5= 60поддонов отправили на 1стройку; 300-60=240поддонов осталось; 240•1/3= 80 поддонов отправили на 2стройку; 240-80=160осталось; на 3стр. 120 или 3/4 остатка; 160• 3/4=120 от остатка; 160-120=40кирпичей 1/4остатка после 3 стройки останется на складе. ОТВЕТ: вначале рабочего дня на складе было 300поддонов кирпича