На 210 рублей купили 4 тетради книгу которая в 9 раз дороже тетради и альбом который на 10 рублей дешевле книги Сколько стоит одна тетрадь книга и альбом в отдельности

Математика

На 210 рублей купили 4 тетради книгу которая в 9 раз дороже тетради и альбом который на 10 рублей дешевле книги Сколько стоит одна тетрадь книга и альбом в отдельности

Автор: Гость