На 210 рублей купили 4 тетради книгу которая в 9 раз дороже тетради и альбом который на 10 рублей дешевле книги Сколько стоит одна тетрадь книга и альбом в отдельности

Математика
На 210 рублей купили 4 тетради книгу которая в 9 раз дороже тетради и альбом который на 10 рублей дешевле книги Сколько стоит одна тетрадь книга и альбом в отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ціна зошита 9*х ціна книги 9*х-10 ціна альбома 4*х+9*х+9*х-10=210 22*х=220 х=10 10 ціна зошита 90 ціна книги 80 ціна альбома 
Гость:
допустим, цена тетради х руб, тогда 4х+9х+9х-10=210 22х=210+10 х=220/22 х=10руб тетрадь 10*9=90руб книга 90-10=80руб альбом
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