востанови сложное выражение для которого найдены числа являются результатами действия 81:9=9 73-67=6 9+24=33 63+18=81 4*6=24
Математика
востанови сложное выражение для которого найдены числа являются результатами действия 81:9=9 73-67=6 9+24=33 63+18=81 4*6=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81:9=81-(24+33+6+9)=81-72=9
Гость:
81:9=81-(24+33+6+9)=81-72=9 всё правильно
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