Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4

Алгебра

Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4

Автор: Гость