Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4
Алгебра
Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)f'(x)=1*sinx+cosx*x f'(п/2)=1+п/2*0=1
Гость:
а)f'(x)=1*sinx+cosx*x. f'(п/2)=1+п/2*0=1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
1)Какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении? 1)горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 3)молчаливый человек4)ярко горит костёр...