Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4

Алгебра
Найти производную ф-ции и вычислить ее значение в указанной точке. а) f(x)=xsinx ,x=П/2б) f(x)= (2х-3)^6 , х=1в) f(x)=cos(3x-П/4), х=П/4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)f'(x)=1*sinx+cosx*x f'(п/2)=1+п/2*0=1
Гость:
а)f'(x)=1*sinx+cosx*x. f'(п/2)=1+п/2*0=1.
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