1)Какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении? 1)горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 3)молчаливый человек4)ярко горит костёр 5)убранные золотым сады 2)Какими прилагательными можно описывать речку? 1)узкая...

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1)Какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении? 1)горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 3)молчаливый человек4)ярко горит костёр 5)убранные золотым сады 2)Какими прилагательными можно описывать речку? 1)узкая 2)порожистая 3)полноводна 4)твердая 5)быстрая 6)крупная 3)С какими из аных пар прилагательнымиявляються антониманими? 1)тёмный-суровый 2)медленный-быстрый 3)неглубокий-широкий 4)отважный-смелый

Автор: Гость