1)Какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении? 1)горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 3)молчаливый человек4)ярко горит костёр 5)убранные золотым сады 2)Какими прилагательными можно описывать речку? 1)узкая...
Русский язык
1)Какие из сочетаний слов употреблены в переносном значении? 1)горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 3)молчаливый человек4)ярко горит костёр 5)убранные золотым сады 2)Какими прилагательными можно описывать речку? 1)узкая 2)порожистая 3)полноводна 4)твердая 5)быстрая 6)крупная 3)С какими из аных пар прилагательнымиявляються антониманими? 1)тёмный-суровый 2)медленный-быстрый 3)неглубокий-широкий 4)отважный-смелый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Горит костер рябины красной, свинцовые тучи, убранные золотым сады 2) узкая, порожистая, полноводна 3) медленный- быстрый
Гость:
употреблены в переносном значении: 1) горит костёр рябины красной 2)свинцовые тучи 5)убранные золотым сады можно описывать речку такими прилагательными: 1)узкая 2)порожистая 3)полноводная 5)быстрая антонимы: 2)медленный-быстрый
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