вычисли периметр и площадь прямоугольника длины сторон которого в 2 раза больше чем длины сторон прямоугольника abcd

Математика

вычисли периметр и площадь прямоугольника длины сторон которого в 2 раза больше чем длины сторон прямоугольника abcd

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