вычисли периметр и площадь прямоугольника длины сторон которого в 2 раза больше чем длины сторон прямоугольника abcd
Математика
вычисли периметр и площадь прямоугольника длины сторон которого в 2 раза больше чем длины сторон прямоугольника abcd
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а,b сторона abcd тоді 2a, 2b сторони прямокутника сторони якого більші в два рази P(abcd)=a+b+a+b=2*a+2*b=2*(a+b) S(abcd)=a*b P=2a+2a+2b+2b=4a+4b=4(a+b)=2*P(abcd) S=2a*2b=4*a*b=4*S(abcd)
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