Какая географическая закономерность существует в расположении форм рельефа Земли
Українська література
Какая географическая закономерность существует в расположении форм рельефа Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ооочень много) но такие темы как ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ. ПЛАТФОРМЫ И ГЕОСИНКЛИНАЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ПОНЯТИЕ О ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ И ЕЕ ОХРАНА
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