Какая географическая закономерность существует в расположении форм рельефа Земли

Українська література
Какая географическая закономерность существует в расположении форм рельефа Земли
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Автор: Гость
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Гость:
Это ооочень много) но такие темы как   ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ. ПЛАТФОРМЫ И ГЕОСИНКЛИНАЛИ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  ПОНЯТИЕ О ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ  ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ  ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКОМ И ЕЕ ОХРАНА
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