В двух хранилищях было 1000 ц картофеля.Когда из каждого хранилищя взяли картофеля поровну,в одном осталось 345 ц,в другом 389 ц.Сколько картофеля взяли из каждого хранилища?
Математика
В двух хранилищях было 1000 ц картофеля.Когда из каждого хранилищя взяли картофеля поровну,в одном осталось 345 ц,в другом 389 ц.Сколько картофеля взяли из каждого хранилища?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 345+389=734 ц - осталось в двух хранилищах вместе 2) 1000-734=266 ц - взяли картофеля из обоих хранилищ 3) 266:2=133 ц картофеля взяли с одного хранилища ответ: 133 ц картофеля
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