В двух хранилищях было 1000 ц картофеля.Когда из каждого хранилищя взяли картофеля поровну,в одном осталось 345 ц,в другом 389 ц.Сколько картофеля взяли из каждого хранилища?

Математика

В двух хранилищях было 1000 ц картофеля.Когда из каждого хранилищя взяли картофеля поровну,в одном осталось 345 ц,в другом 389 ц.Сколько картофеля взяли из каждого хранилища?

Автор: Гость