В одной коробке носки голубые,а в другой-белые.Голубых носков на 20 пар больше ,чем белых,а всего в двух коробках 84 пары носков.Сколко пар носков каждого цвета?
Математика
В одной коробке носки голубые,а в другой-белые.Голубых носков на 20 пар больше ,чем белых,а всего в двух коробках 84 пары носков.Сколко пар носков каждого цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+(x=20)=84 x+x+20=84 2x=84-20 2x=64 x=32 32 пары белых носков. 32+20=52 пары голубых носков. Ответ: 52 пары голубых, 32 белых.
Гость:
1) 84-20=64 - белых и голубых в 2-х коробках, если бы их было по-ровну 2) 64:2=32 - белых носков 3) 32+20=52 - голубых носков
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