В одной коробке носки голубые,а в другой-белые.Голубых носков на 20 пар больше ,чем белых,а всего в двух коробках 84 пары носков.Сколко пар носков каждого цвета?

Математика

В одной коробке носки голубые,а в другой-белые.Голубых носков на 20 пар больше ,чем белых,а всего в двух коробках 84 пары носков.Сколко пар носков каждого цвета?

Автор: Гость