83600г нужно перевести в граммы и килограммы
Математика
83600г нужно перевести в граммы и килограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг =1000г 1000г=1 кг поэтому 83600г=83 кг 600 г ответ: 83 кг 600 г
Гость:
83600 грамм 83600/1000=83.6 кг
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