найти однородные члены предложения в тексте. Внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. В его реве слышались стоны,визг и смех Упали редкие,тяжелые капли дождя. Гроза разразилась с необыкновенной силой. Молния бли...

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найти однородные члены предложения в тексте. Внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. В его реве слышались стоны,визг и смех Упали редкие,тяжелые капли дождя. Гроза разразилась с необыкновенной силой. Молния блистала почти беспрерывно.От раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах комнаты.Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну.Огромный град,с грецкий орех величиной, падал на землю и высоко подпрыгивал потом кверху.

Автор: Гость