найти однородные члены предложения в тексте. Внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. В его реве слышались стоны,визг и смех Упали редкие,тяжелые капли дождя. Гроза разразилась с необыкновенной силой. Молния бли...

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найти однородные члены предложения в тексте. Внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. В его реве слышались стоны,визг и смех Упали редкие,тяжелые капли дождя. Гроза разразилась с необыкновенной силой. Молния блистала почти беспрерывно.От раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах комнаты.Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну.Огромный град,с грецкий орех величиной, падал на землю и высоко подпрыгивал потом кверху.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закрутил и погнал стоны, визг и смех редкие, тяжелые дрожали и звенели на крышу и на стены падал и подпрыгивал 
Гость:
закрутил,погнал стоны,визг и смех редкие,тяжёлые дрожали и звенели на крышу и на стены падал и подпрыгивал 
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