4b+2m 3b+2m -------- - -------- 8b+6m 8b+6m упростить выражение
Алгебра
4b+2m 3b+2m -------- - -------- 8b+6m 8b+6m упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
спільний знаменник 8b+6m тоді 4b+2m-3b-2m = b 8b+6m 8b+6m
Гость:
4b+2m/2(4b+3m)-3b+2m/2(4b+3m)=(4b+2m)-(3b+2m)/2(4b+3m)=4b+2m-3b-2m/2(4b+3m)= b/2(4b+3m)
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