длина зала 150 м а ширина 80 м палы зала выложины мраморной плиткой размером 3 дм на 2 дм.сколько плитак для этого потребовалось.

1) 150*80=12 000 м^2 - площадь зала 3 дм=0.3 м 2 дм =0.2 м 2) 0.3*0.2=0.06 м^2 - площадь одной плитки 3) 12 000:0.06=200 000 - плиток размером 3дм на 2дм потребовалось для выкладки зала длиной 159 м и широнйо 80м ответ: 200 000 плиток

Гость: Гость:

переводим плитку из дм в м , это 0,3 и 0,2 . теперь находим площать плитки 0,3/0,2=0,06м.находим площать зала 150 умножить на 80=12000м.теперь 12000 разделим на 0,06=200000.столько плитки надо.