4 сложно сочиненных предложения
Русский язык
4 сложно сочиненных предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Платите немедленно штраф, или я ссажу вас на ближайшей остановке. То Миша догонялл Машу, то Маша догоняла Мишу. Его стиль может показаться даже небрежным, но это не так. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песка.
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