у библиотеци Анрия зацикавили 5 книг але одночасно можнавзяти2 книги .Скильки вариантив вибору 2 книг з5 е в Андрия

Математика

у библиотеци Анрия зацикавили 5 книг але одночасно можнавзяти2 книги .Скильки вариантив вибору 2 книг з5 е в Андрия

Автор: Гость