у библиотеци Анрия зацикавили 5 книг але одночасно можнавзяти2 книги .Скильки вариантив вибору 2 книг з5 е в Андрия
Математика
у библиотеци Анрия зацикавили 5 книг але одночасно можнавзяти2 книги .Скильки вариантив вибору 2 книг з5 е в Андрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Першу книгу з 5 Андрій може обрати 5 способами(вибрати будь яку із 5 цікавих йому книг), другу книгу 4 способами(одну вибрав, залишилось 5-1=4 книги які можна вибирати), за правилом множення загальне число варіантів вибору книг Андрієм буде 5*4=20 відповідь 20 способів.
Гость:
У Андрія є тільки 10 варіантів вибору книг 1 2 3 4 5 12 13 14 15 23 24 25 34 35 45
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