Какие два значения имеет предложение: Ученик знал, что надо отвечать ? Как в зависимости от смысла произносится это предложение? Какой частью речи является что?
Русский язык
Какие два значения имеет предложение: Ученик знал, что надо отвечать ? Как в зависимости от смысла произносится это предложение? Какой частью речи является что?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ученик знал, какой именно материал нужно отвечать. (логическое ударение на глагол знал) 2. Ученик знал, что ему надо ответить (по какой-либо причине) (логическое ударение на слово состояние надо) Что - подчинительный союз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Они высунулись из воды среди зелени и с азартом квакали !...................... разобрать все словосочетания
Физика
Какое из веществ, взятых при одинаковой температуре и массе, будет лучшим охладителем - лед или снег ?
Литература
Немейский лев №2 Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения царя Эврисфея. Он поручил Гераклу убить немейск...
Экономика
у меня 100 братьев . младшему 1000лет,а старшему 1111лет.старший учится в 1001 классе . может ли такое быть?