Какие два значения имеет предложение: Ученик знал, что надо отвечать ? Как в зависимости от смысла произносится это предложение? Какой частью речи является что?

Гость: Гость:

1. Ученик знал, какой именно материал нужно отвечать. (логическое ударение на глагол знал) 2. Ученик знал, что ему надо ответить (по какой-либо причине) (логическое ударение на слово состояние надо) Что - подчинительный союз.