когда портниха пришила по 9 пуговец к 6 пальто/, у нее осталось 42 пуговицы.во сколько раз больше у нее было, чум осталось
Математика
когда портниха пришила по 9 пуговец к 6 пальто/, у нее осталось 42 пуговицы.во сколько раз больше у нее было, чум осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*6=54 пуговицы - попришивала портниха к пальтам 2) 54+42=96 пуговиц - было у портнихи 3) 96\42=48\21=16\7 - во столько раз больше у нее было пуговиц, чем осталось ответ: во 16\7 раз
Гость:
9*6=54 пуговицы пришили к 6 пальто 42+54=96 пуговиц было 96/42=2,3раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я првел год в деревне, в Москве и в дороге - притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько ...
Алгебра
Сколькими разными способами можно назначить двух ребят на дежурство по столовой, если в классе 24 учащихся?
Математика
Ира купила 4 мороженых 2 фруктовых, сливочное, шоколадное и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных мороженых, шоколадное и фруктовое, потратил...
Биология
Найти соответствия Гормоны: Гормон роста Инсулин Окситоцин Физиологический эффект: Стимулирует синтез белка, Стимулирует синтез жиров, Стимулир...