когда портниха пришила по 9 пуговец к 6 пальто/, у нее осталось 42 пуговицы.во сколько раз больше у нее было, чум осталось

Гость: Гость:

1) 9*6=54 пуговицы - попришивала портниха к пальтам 2) 54+42=96 пуговиц - было у портнихи 3) 96\42=48\21=16\7 - во столько раз больше у нее было пуговиц, чем осталось ответ: во 16\7 раз