Сколькими разными способами можно назначить двух ребят на дежурство по столовой, если в классе 24 учащихся?
Алгебра
Сколькими разными способами можно назначить двух ребят на дежурство по столовой, если в классе 24 учащихся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первого учащегося можно выбрать 24 способами второго можно выбрать 23 способами разделить на 2 - количество перестановок двух человек получаем 24*23/2 = 276 ответ: 276 способов
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