Ира купила 4 мороженых 2 фруктовых, сливочное, шоколадное и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных мороженых, шоколадное и фруктовое, потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, фруктовое, сливочное мороженое и потратил 9...
Математика
Ира купила 4 мороженых 2 фруктовых, сливочное, шоколадное и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных мороженых, шоколадное и фруктовое, потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, фруктовое, сливочное мороженое и потратил 90 рублей. Сколько стоит каждое мороженое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ф - фруктовое с - сливочное ш - шоколадное 2ф+с+ш=70 2с+ш+ф=80 2ш+ф+с=90 с=70-2ф-ш 140-4ф-2ш+ф+ш=80=======>ш+3ф=60 2ш+ф+70-2ф-ш=90=======>ш-ф=20 ш=60-3ф 60-3ф-ф=20 4ф=40 ф=10 ш=60-30=30 с=70-20-30=20 10 фруктовое 20 сливочное 30 шоколадное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Найти соответствия Гормоны: Гормон роста Инсулин Окситоцин Физиологический эффект: Стимулирует синтез белка, Стимулирует синтез жиров, Стимулир...
Математика
Ира купила 2 фруктовых, сливочное и шоколадное мороженых и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных, фруктовое и шоколадное мороженых и потратил...
Русский язык
упражнения 101 составь предложения с однокореными членами напиши 1)Свестит,но не геет2)искали,но не нашли3)яблоки,груши и сливы4)пишем,рисуем,чита...
Математика
Турист плыл на теплоходе с начало 1,2 ч по озеру, а затем 3,6 ч по реке, которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4 км/ч, а с...