Ира купила 4 мороженых 2 фруктовых, сливочное, шоколадное и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных мороженых, шоколадное и фруктовое, потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, фруктовое, сливочное мороженое и потратил 9...

Математика

Ира купила 4 мороженых 2 фруктовых, сливочное, шоколадное и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных мороженых, шоколадное и фруктовое, потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, фруктовое, сливочное мороженое и потратил 90 рублей. Сколько стоит каждое мороженое?

Автор: Гость