из сетки с мячами взали 4 мяча и в ней ещё осталось 12 м на сколько мячей больше осталось чем взяали?

Математика
из сетки с мячами взали 4 мяча и в ней ещё осталось 12 м на сколько мячей больше осталось чем взяали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-4=8 - на столько мячей больше осталось, чем взяли ответ: на 8 мячей
Гость:
12-4=8  ответ: на 8 мячей осталось больше,чем взяли 
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