из сетки с мячами взали 4 мяча и в ней ещё осталось 12 м на сколько мячей больше осталось чем взяали?

Математика

из сетки с мячами взали 4 мяча и в ней ещё осталось 12 м на сколько мячей больше осталось чем взяали?

Автор: Гость