Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными -4х + 2у =6 к виду функции y= kx+ m
Алгебра
Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными -4х + 2у =6 к виду функции y= kx+ m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4х + 2у =6 -2x+y=3 y=3+2x y=2x+3 ответ: y=2x+3
Гость:
2 * у = 6 + 4 * х у= (6 + 4 * х) / 2 = 3 + 2 * x
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