Лодка шла по течению реки 2.4 ч и против течения 3.2.ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3,5...

Алгебра
Лодка шла по течению реки 2.4 ч и против течения 3.2.ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км длиннее пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 3,5 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х собственная скорость лодки. Тогда ее скорость по течению Х + 3,5 , а против течения  Х - 3,5. Получаем уравнение 2,4 * (Х + 3,5) - 3,2 * (Х - 3,5) = 13,2 2,4 * Х + 8,4 - 3,2 * Х + 11,2 = 13,2 19,6 - 0,8 * Х = 13,2 Х = (19,6 - 13,2) / 0,8 = 8 Итак, скорость лодки в стоячей воде 8 км/ч.
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