сочинение на тему весёлый день в школе
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сочинение на тему весёлый день в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний учебный день в году - весёлый день. Все радуются своим оценкам, предстоящим каникулам. Ведь на каникулах всех ждет море новых впечатлений, знакомств. В школе идет бурные обсуждения оценок. Мальчишки и девчонки играют в разны е игры. и т.д.
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