в кабинете математики в шкафу стояли учебники по алгебре и геометрии.количество учебников по геометрии составляло 3/5 от количества учебников по алгебре.если взять 2 учебника по алгебре а затем добавить 6 учебников по геометрии...

Алгебра

в кабинете математики в шкафу стояли учебники по алгебре и геометрии.количество учебников по геометрии составляло 3/5 от количества учебников по алгебре.если взять 2 учебника по алгебре а затем добавить 6 учебников по геометрии то количество учебников станет одинаковым.сколько учебников по алгебре и геометрии вместе было в шкафу.

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