в кабинете математики в шкафу стояли учебники по алгебре и геометрии.количество учебников по геометрии составляло 3/5 от количества учебников по алгебре.если взять 2 учебника по алгебре а затем добавить 6 учебников по геометрии...
Алгебра
в кабинете математики в шкафу стояли учебники по алгебре и геометрии.количество учебников по геометрии составляло 3/5 от количества учебников по алгебре.если взять 2 учебника по алгебре а затем добавить 6 учебников по геометрии то количество учебников станет одинаковым.сколько учебников по алгебре и геометрии вместе было в шкафу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в шкафу было х учебников по алгебре. учебников по геометрии было 3/5х. если взять 2 учебника по алгебре и добавить 6 по геометрии, что кол-во учебников станет равным. х-2=3/5х+6 х-3/5х=6+2 2/5х=8 х=20 учебников по алгебре было 20, по геометрии 3/5*20=12.
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