общий возраст матери и дочери составляет 48. Мать старше дочери на 24 года. Сколько лет каждой?
Математика
общий возраст матери и дочери составляет 48. Мать старше дочери на 24 года. Сколько лет каждой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дочери х лет, тогда матери х+24. По условию задачи х+х+24=48 2х+24=48 2х=48-24 2х=24 х=24\2 х=12 2+24=36 ответ: дочери 12 лет, матери 36 лет
Гость:
дочке х лет, маме х+ 24 х +х+24 = 48 2х=24 = 48 2х = 48-24 2х = 24 24 : 2 = 12 (дочке) 24 =12=36 (матери) ОТВЕТ: 36 и 12
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