общий возраст матери и дочери составляет 48. Мать старше дочери на 24 года. Сколько лет каждой?

Математика
общий возраст матери и дочери составляет 48. Мать старше дочери на 24 года. Сколько лет каждой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дочери х лет, тогда матери х+24. По условию задачи х+х+24=48 2х+24=48 2х=48-24 2х=24 х=24\2 х=12 2+24=36 ответ: дочери 12 лет, матери 36 лет
Гость:
дочке х лет, маме х+ 24    х +х+24 = 48                                           2х=24 = 48                                          2х = 48-24                                           2х = 24                                                24 : 2 = 12  (дочке)                                         24 =12=36 (матери)       ОТВЕТ: 36 и 12                                                                                 
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