почему безводные кислоты слабо проводят электрический ток?
Химия
почему безводные кислоты слабо проводят электрический ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что они не диссоциируют на ионы, а электреческий ток переносят только заряженные частицы.
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