почему безводные кислоты слабо проводят электрический ток?

Химия
почему безводные кислоты слабо проводят электрический ток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что они не диссоциируют на ионы, а электреческий ток переносят только заряженные частицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время экскурсии дети потратили на дорогу от школы до парка и обратно 20 мин. На самой экскурсии дети пробыли 40 мин. Сколько всего времени были ...
Ответить
Химия
при взаємодії 9,2г одновалетного металу з водою виділилось 4,48л водню. Визначити метал.
Ответить
Математика
(x-87)-27=36 решение и проверка
Ответить
Математика
За дыню,арбуз,тыкву,и ананас заплатили 1390 тенге.Арбуз,ананас, и тыква стоят 940 тенге.Дыня ,арбуз и ананас стоят 1220 тг.Дыня,и ананас 700тг.Скол...
Ответить
Химия
массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5% определите формулу
Ответить