при взаємодії 9,2г одновалетного металу з водою виділилось 4,48л водню. Визначити метал.

Химия
при взаємодії 9,2г одновалетного металу з водою виділилось 4,48л водню. Визначити метал.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x моль                 0.2 моль 2 Me+ H2O= Me2O+H2 2 моль                  1 моль   n(H2)=V/Vm= 4.48/22.4= 0,2 моль   x моль- 0.2 моль 2 моль-  1моль   x/2=0.2/1   x=0.4 моль   M(Me)=m/n= 9.2/0.4= 23 г/моль Ответ: Na- натрий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(x-87)-27=36 решение и проверка
Ответить
Математика
За дыню,арбуз,тыкву,и ананас заплатили 1390 тенге.Арбуз,ананас, и тыква стоят 940 тенге.Дыня ,арбуз и ананас стоят 1220 тг.Дыня,и ананас 700тг.Скол...
Ответить
Химия
массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5% определите формулу
Ответить
Математика
найти число которое делится на 5 без остатка а при делении на 2,3 дает в остатке 1
Ответить
Математика
разложить число 126 на два взаимно простых множителя четырмя разми способамиличны
Ответить