при взаємодії 9,2г одновалетного металу з водою виділилось 4,48л водню. Визначити метал.
Химия
при взаємодії 9,2г одновалетного металу з водою виділилось 4,48л водню. Визначити метал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x моль 0.2 моль 2 Me+ H2O= Me2O+H2 2 моль 1 моль n(H2)=V/Vm= 4.48/22.4= 0,2 моль x моль- 0.2 моль 2 моль- 1моль x/2=0.2/1 x=0.4 моль M(Me)=m/n= 9.2/0.4= 23 г/моль Ответ: Na- натрий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За дыню,арбуз,тыкву,и ананас заплатили 1390 тенге.Арбуз,ананас, и тыква стоят 940 тенге.Дыня ,арбуз и ананас стоят 1220 тг.Дыня,и ананас 700тг.Скол...
Математика