разложить число 126 на два взаимно простых множителя четырмя разми способамиличны
Математика
разложить число 126 на два взаимно простых множителя четырмя разми способамиличны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6×21=126 2) 3×42=126 3) 2×63=126 4) 9×14=126
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