Найди наиболее простым способом значение произведения 1234567умножить на 8089
Математика
Найди наиболее простым способом значение произведения 1234567умножить на 8089
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно,что 1234567x8090=9987647030 просто отними 9987647030-1234567
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