В вазу помещается не более 15 роз.В неё поставили 6 красных и х белых.Какие значения может принимать переменная х?

Математика

В вазу помещается не более 15 роз.В неё поставили 6 красных и х белых.Какие значения может принимать переменная х?

Автор: Гость