В вазу помещается не более 15 роз.В неё поставили 6 красных и х белых.Какие значения может принимать переменная х?
Математика
В вазу помещается не более 15 роз.В неё поставили 6 красных и х белых.Какие значения может принимать переменная х?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значение Х может быть от 1 до 9
Гость:
6 роз в вазе, тогда ещё можна поставить 15-6=9 роз то есть можна поставить 1,2,3,4,5,6,7,8 или 9 роз
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