Дорога из села в город приходит через рабочий поселок. Из села в грод вышла легковая машина автомашина со скоростью 1,5 км/мин В тоже самое время из рабочего поселка в город вышла грузовая автомашина со скоростью 1 км/мин. Чере...
Математика
Дорога из села в город приходит через рабочий поселок. Из села в грод вышла легковая машина автомашина со скоростью 1,5 км/мин В тоже самое время из рабочего поселка в город вышла грузовая автомашина со скоростью 1 км/мин. Через 20 минут легковая автомашина догнала грузовую. Найдите расстояние от села до рабочего поселка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5*20=30 км - пройденный путь легковой машины 1*20 = 20 км - пройденный путь грузовой машины 30-20 = 10 км - расстояние от села до рабочего поселка
Гость:
1)1,5 км/мин - 1 км/мин=0,5 км/мин 2)0,5 км/мин х 20мин= 10км
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