Дорога из села в город приходит через рабочий поселок. Из села в грод вышла легковая машина автомашина со скоростью 1,5 км/мин В тоже самое время из рабочего поселка в город вышла грузовая автомашина со скоростью 1 км/мин. Чере...

Математика

Дорога из села в город приходит через рабочий поселок. Из села в грод вышла легковая машина автомашина со скоростью 1,5 км/мин В тоже самое время из рабочего поселка в город вышла грузовая автомашина со скоростью 1 км/мин. Через 20 минут легковая автомашина догнала грузовую. Найдите расстояние от села до рабочего поселка.

Автор: Гость