Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.

Математика
Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 8/11 + 1 7/11= 6 15/11-сумма 2)6 15/11-4 10/11=2 5/11- число 3) 2 5/11 + 2 6/11=4 11/11=5 Ответ 5
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