Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.
Математика
Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 8/11 + 1 7/11= 6 15/11-сумма 2)6 15/11-4 10/11=2 5/11- число 3) 2 5/11 + 2 6/11=4 11/11=5 Ответ 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В гости к Пете пришли дети. Когда они ушли мама спрсила сколько было гостей? Петя ответил больше 6, а его сестра ответила что больше 5
Математика