Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.

Математика

Задумано число.Если его уменьшить на 2 целых 6 одиннадцатых, то получится число меньше суммы чисел 5 целых 8 одиннадцатых и 1 целая 7 одиннадцатых на 4 целых 10 одиннадцатых. Найди задуманное число.

Автор: Гость