Найди наиболее простымспособом значениепроизведения1234567 умножить на 8089  

Математика
Найди наиболее простымспособом значениепроизведения1234567 умножить на 8089  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно,что 1234567x8090=9987647030 просто отними  9987647030-1234567
Гость:
1234567*8090=9987647030-1234567
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