как отличается местное время от поясного в Львове
Українська література
как отличается местное время от поясного в Львове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местное время от поясного времени в Львове отличаеться на 3часа
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