1)Чему представлена центральная нервная система?2)Сколько и какие пары нейронов образуют перифирическую нервную систему?3)Какие виды нейронов вы знаете?4)Как называются нейроны по которым возбуждение передается в центральную не...
Биология
1)Чему представлена центральная нервная система?2)Сколько и какие пары нейронов образуют перифирическую нервную систему?3)Какие виды нейронов вы знаете?4)Как называются нейроны по которым возбуждение передается в центральную нервную систему?5)Что такое рефлекс?6)Что такое рефлекторная дуга?7)Как называются рефлексыкоторые передаются по наследству?8)Рефлекс который преобразуется в течении жизни?9)Где находятся тела чувствительные,двигательные???Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Центральная нервная система представленна головным и спинным мозгом. 2) Аксоны и дендриты. 3) Аксоны, дендриты, синапсы. 4) Нервные клетки поляризованы и способны проводить нервный импульс только в одном направлении- от Дендритов к Аксону. 5) Рефлекс - ответная р-ция организма на раздражение из внешней или внутренней среды. 6) Путь к которому проходит нервный импульс от рецептора до эффектора, называется-РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГОЙ. 7) Безусловные 8) Условные 9) Тела Двигательных нейронов лежат в передних рогах спинного мозга или двигательных ядрах головного мозга. Называются ЭФФЕКТОРНЫМИ Тела Чувствительных нейронов передают потенциалы сначала по спинному мозгу, потом по головному к коре. Вся ЦНС состоит из них
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