За 15 м ткани двух сортов заплатили 28р. 40к. 1м ткани 1 сорта стоит 2р., а 1м ткани 2 сорта - 1р. 80к. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?

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Пусть первого сорта купили х метров, а второго сорта - у метров. По условию задачи составим систему уравнений: х+у=15, 2х+1,8у=28,4. Решаем эту систему: первое уравнение умножим на 2 и вычтем второе, получим: 0,2у=1,6 у= 8 (м) второго сорта 15-8=7 (м) первого сорта. Ответ: 7 м и 8м.