За 15 м ткани двух сортов заплатили 28р. 40к. 1м ткани 1 сорта стоит 2р., а 1м ткани 2 сорта - 1р. 80к. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Алгебра
За 15 м ткани двух сортов заплатили 28р. 40к. 1м ткани 1 сорта стоит 2р., а 1м ткани 2 сорта - 1р. 80к. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первого сорта купили х метров, а второго сорта - у метров. По условию задачи составим систему уравнений: х+у=15, 2х+1,8у=28,4. Решаем эту систему: первое уравнение умножим на 2 и вычтем второе, получим: 0,2у=1,6 у= 8 (м) второго сорта 15-8=7 (м) первого сорта. Ответ: 7 м и 8м.
Гость:
х метров ткани 1 сорта у метров ткани 2 сорта х+у=15 2х+1,8у=28,40 х=15-у 30-2у+1,8у=28,4 0,2у=1,6 у=1,6/0,2=8 x=15-8=7 ответ 7 метров ткани первого сорта 8 метров ткани второго сорта
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