Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков ...
Алгебра
Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков до обмена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х марок было у Пети х+5 марок было у Коли 0,24(х+5) марок отдал Коля Пети ( 24% = 0,24) 0,2х - получил марок Коля от Пети У Коли было на 5 марок больше, а стало на 1 марку меньше, тогда 0,24(х+5) - 0,2х = (5+1)/2 =3 0,24х +1,2 -0,2х =3 0,04х = 1,8 х= 45 До обмена было У Пети 45 марок У Коли 45+5 =50 марок
Гость:
1)х марок у пети х+5 марок у коли 2)(1-0,24)(х+5)+0,2х стало у коли 0,8х+0,24(х+5) стало у пети ( 1-0,24)(х+5)+0,2х +1= 0,8х+0,24(х+5) 0,76х+3,8+0,2х+1=0,8х+0,24х+1,2 0,8х+0,24х-0,76х-0,2х=3,8+1-1,2 0,08х=3,6 х=45 45 марок было у пети 45+5=50 марок было у коли
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