Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков ...

Алгебра
Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков до обмена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть  х марок было у Пети  х+5 марок было у Коли  0,24(х+5) марок отдал Коля Пети ( 24% = 0,24)  0,2х - получил марок Коля от Пети  У Коли было на 5 марок больше, а стало на 1 марку меньше, тогда  0,24(х+5) - 0,2х = (5+1)/2 =3  0,24х +1,2 -0,2х =3  0,04х = 1,8  х= 45  До обмена было  У Пети 45 марок  У Коли 45+5 =50 марок
Гость:
1)х марок у пети х+5 марок у коли  2)(1-0,24)(х+5)+0,2х стало у коли 0,8х+0,24(х+5)  стало у пети  ( 1-0,24)(х+5)+0,2х +1=  0,8х+0,24(х+5)  0,76х+3,8+0,2х+1=0,8х+0,24х+1,2 0,8х+0,24х-0,76х-0,2х=3,8+1-1,2  0,08х=3,6 х=45 45 марок было у пети 45+5=50 марок было у коли   
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