Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков ...

Алгебра

Коля и Петя обменялись марками. до обмена у Коли было на 5 марок больше, чем у Пети. после того, как Коля обменял 24% своих марок на 20% марок Пети, у Коли стало на одну марку меньше, чем у Пети. Сколько марок было у мальчиков до обмена?

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