после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со скоростью 1 м/с?

Физика
после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со скоростью 1 м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: m1=20 кг v1=800 м/с v2=1 м/с найти m2-? решение m1*v1=m2*v2 20*800=m2*1 m2=16000 кг ответ 16000 кг
Гость:
Согласно закону сохранения импульса  m1 * V1 = (m1 + m2) * V2 В данном случае  20 * 800 = (20 + m2) * 1                   Тогда  m2 = 16000 - 20 = 15980 кг
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