после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со скоростью 1 м/с?
Физика
после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со скоростью 1 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: m1=20 кг v1=800 м/с v2=1 м/с найти m2-? решение m1*v1=m2*v2 20*800=m2*1 m2=16000 кг ответ 16000 кг
Гость:
Согласно закону сохранения импульса m1 * V1 = (m1 + m2) * V2 В данном случае 20 * 800 = (20 + m2) * 1 Тогда m2 = 16000 - 20 = 15980 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ AC перпендикулярна к боковой стороне CD, уголы BAC и CAD равны. найдите AD, если периметр трапеци...
Геометрия
Найдите меньшую боковую сторону прямоугольноу трапецыи,основания которой равны 10 см и 6 см, а один из углолв равен 45 градусов