Під час прямолінійного руху з постійним при скоренням 0,2 м/с велосипедист досягає швидкості 5 м/с за 25.Якою була початкова швидкість велосипедиста?
Физика
Під час прямолінійного руху з постійним при скоренням 0,2 м/с велосипедист досягає швидкості 5 м/с за 25.Якою була початкова швидкість велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки а = (V1 - V0) / t , то V0 = V1 - a * t = 5 - 0,2 * 25 = 0
Гость:
V0 = V1 - a * t = 5 - 0,2 * 25 = 0все
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