Під час прямолінійного руху з постійним при скоренням 0,2 м/с велосипедист досягає швидкості 5 м/с за 25.Якою була початкова швидкість велосипедиста?

Физика

Під час прямолінійного руху з постійним при скоренням 0,2 м/с велосипедист досягає швидкості 5 м/с за 25.Якою була початкова швидкість велосипедиста?

Автор: Гость