  Физика в современной жизни

Физика
  Физика в современной жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы не было физики, не было электричества, Интернета и ты не задал бы этот вопрос, в дом не поступало отопление, не было бы автомобилей и автобусов... По словам Роджерса, "Физика - это наука понимать природу". Сначала кажется, что это биология и география, но если вдуматься, то окажется, что физика окружает нас на каждом шагу, абсолютно всё происходит по её законам.
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