В каком случаи перед союзом " и" ставится запятая?
Русский язык
В каком случаи перед союзом " и" ставится запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда И соединяет части сложносочинённого предложения:напримет- и я там был, и мёд я пил когда в предложении больше чем одно И, например при перечислении - и смех, и слёзы,и любовь.
Гость:
запятая ставиться пперед И в том случае, если предложение сложное- в нем есть два подлежащих или сказуемых.
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