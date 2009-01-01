Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 м, в нём осталось С м. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала.

Математика

Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 м, в нём осталось С м. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала.

Автор: Гость