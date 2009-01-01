Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 м, в нём осталось С м. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала.

Математика
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 м, в нём осталось С м. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку отрезали  3 *2 = 6 м, то в мотке сначала было  С + 6 м.
Гость:
3*2=6м отрезали С+6м было
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