Имелось 65 л фруктового сока.Из них 20 л дали детям во время завтрака,а остальной сок разлили в трехлитровые банки.Сколько банок потребовалось для этого?Помогите пожалуйста)))

Математика

Имелось 65 л фруктового сока.Из них 20 л дали детям во время завтрака,а остальной сок разлили в трехлитровые банки.Сколько банок потребовалось для этого?Помогите пожалуйста)))

Автор: Гость