Имелось 65 л фруктового сока.Из них 20 л дали детям во время завтрака,а остальной сок разлили в трехлитровые банки.Сколько банок потребовалось для этого?Помогите пожалуйста)))

Математика
Имелось 65 л фруктового сока.Из них 20 л дали детям во время завтрака,а остальной сок разлили в трехлитровые банки.Сколько банок потребовалось для этого?Помогите пожалуйста)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-20=45.  45:3=15.   Надо 15 банок 
Гость:
(65 - 20) : 3 = 15 (б) - потребовалось
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