поставь вдоль стен комнаты три стула так, чтобы у всех стен было одинаковое число стульев.
Математика
поставь вдоль стен комнаты три стула так, чтобы у всех стен было одинаковое число стульев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставить по 1 стулу в каждый угол и по 1 стулу между ними, тогда будет по 3 стула у каждой стены
Гость:
_______________________ | * | | *| |___________*__________| Около каждой стены по одному стулу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найти число, которое при делении на 2 даёт остаток 1,на3-2,на4-3,на5-4,на6-5,на7-6,на8-7,на9-8,на10-9.
Математика
разместите на трёх грузовеках 7 полных бочек,7 бочек наполненых на половину и семь пустых бочек,чтобы на всех грузовеках был оденаковый по массе груз.
Геометрия