поставь вдоль стен комнаты три стула так, чтобы у всех стен было одинаковое число стульев.

Математика
поставь вдоль стен комнаты три стула так, чтобы у всех стен было одинаковое число стульев.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставить по 1 стулу в каждый угол и по 1 стулу между ними, тогда будет по 3 стула у каждой стены
Гость:
 _______________________ | *                                 | |                                  *| |___________*__________| Около каждой стены по одному стулу.
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