разместите на трёх грузовеках 7 полных бочек,7 бочек наполненых на половину и семь пустых бочек,чтобы на всех грузовеках был оденаковый по массе груз.

Математика
разместите на трёх грузовеках 7 полных бочек,7 бочек наполненых на половину и семь пустых бочек,чтобы на всех грузовеках был оденаковый по массе груз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, можно на 2 грузовика поставить по 3 пустых, 3 полных  и одну наполненнную наполовину, а на третий грузовик 5 наполненных наполовину и по одной полной и пустой.
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